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Эрдоган анонсировал окружение Африна в ближайшие дни

20 Февраля 2018 в 15:30
Эрдоган анонсировал окружение Африна в ближайшие дни

Турция планирует в ближайшие дни окружить Африн. С таким заявлением выступил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, это поможет пресечь любую поддержку извне.

«В ближайшие дни мы ускорим наше движение к центру Африна с целью его окружения. Таким образом будет пресечена поддержка извне и никто не сможет вести никакого торга», - цитирует слова Эрдогана RT.

Ранее Анкара опровергла отправку правительственных войск Сирии в Африн. Об этом рассказал вице-премьер страны Бекир Боздаг, сообщает «Газета.ру». В то же время глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара вовсе не против ввода правительственных войск САР в Африн. Однако, по его словам, для этого они должны бороться с терроризмом.

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