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Эпоха Габрелянова в СМИ завершилась

22 Августа 2018 в 23:20
Эпоха Габрелянова в СМИ завершилась

Арам Габрелянов покинул должность генерального директора холдинга «News Media», место займет его заместитель Анатолий Сулейманов.

По словам нового гендиректора, главный проект холдинга «Life» претерпит изменения и будет переформатирован.

Формат будущего проекта собеседник ТАСС охарактеризовал как «платформа, открытая для всех». Скорее всего, «Life» перестанет быть СМИ.

Арам Ашотович Габрелянов — российский журналист и издатель, кавалер Ордена Почета, председатель совета директоров ОАО «Редакция газеты „Известия“», генеральный директор и президент издательского дома «News Media», президент холдинга «Балтийская медиагруппа», создатель газеты-таблоида — «Жизнь», владелец футбольного клуба «Арарат» (Москва). В 2017 году стал инвестором новостного паблика Mash, экономического шоу «Адские бабки», агентства нативной рекламы «Изюм» с «Дружко шоу», военного проекта WarGonzo, стримингового проекта Black Elephant и «Гигарамы». Руководителями этих проектов были выходцы из «Life»

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