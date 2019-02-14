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Епископа Гедеона депортируют из Украины

14 Февраля 2019 в 01:02
Епископа Гедеона депортируют из Украины

Украинские власти задержали в аэропорту Борисполь наместника Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви архимандрита Гедеона и собираются его депортировать из страны, сообщает RT.

Как заявил протодиакон Антоний в обращении, которое он опубликовал у себя на странице в Facebook, Гедеон «является гражданином Украины, родился он на Украине и на данный момент он лишён гражданства». Поэтому точка депортации остается неизвестной.

Священнослужитель вернулся на Украину из США, где они передали письмо госсекретарю о нарушениях прав и свобод религиозных организаций на Украине.

58-летний Епископ Гедеон (в миру Юрий Самуилович Харон), уроженец Одессы, архиерей Украинской православной церкви, епископ Макаровский, викарий Киевской епархии.

25 мая 2018 года Гедеон был избран епископом Макаровским, викарием Киевской митрополии. 16 июня был наречён, а 18 июня 2018 года митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в храме Рождества Пресвятой Богородицы Голосеевского благочиния Киева совершил архиерейскую хиротонию архимандрита Гедеона во епископа Макаровского, викария Киевской Митрополии



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