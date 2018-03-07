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Эпидемия гриппа зафиксирована в 24 регионах России

7 Марта 2018 в 09:53
Эпидемия гриппа зафиксирована в 24 регионах России

Роспотребнадзор сообщил об эпидемии гриппа и ОРВИ в 24 российских регионах. На сайте ведомства также отмечается, что превышение эпидемического порога зафиксировано в четырёх городах страны. Специалисты также рассказали о десяти европейских странах с высокой зараженностью вирусом гриппа – это в том числе Чехия, Дания, Германии, Венгрия, Швеция и Украина.

Как пишет RT, жертвами эпидемии гриппа стали 50 человек. Специалисты Роспотребнадзора просят россиян быть максимально аккуратными, соблюдать мерами предосторожности и профилактики.

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