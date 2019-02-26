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Эпидемия гриппа в России завершится в апреле

26 Февраля 2019 в 19:24
Эпидемия гриппа в России завершится в апреле

Эпидемия гриппа в России пошла на спад и завершится в апреле. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в Роспотребнадзоре. Ранее похожий прогноз ранее дала глава Минздрава Вероника Скворцова. Она отметила, что благодаря вакцинации с 2006 года показатель заболеваемости гриппом в России снизился более чем в 13 раз. При этом охват населения вакцинацией, по её словам, увеличился в два с половиной раза.

Между тем, ранее в комитете Госдумы по охране здоровья сообщили о том, что обсуждают вопрос о введении ответственности за распространение ложной информации о вреде прививок. Депутат Геннадий Онищенко, экс-глава Роспотребнадзора, заявил, что необходимо вынести в отдельный состав нарушений пункт «препятствование вакцинопрофилактике».

При этом Всемирная организация здравоохранения в своём последнем ежегодном докладе впервые поставила в один ряд главных угроз здоровью не только бедность, недостаточную первичную помощью, ВИЧ-инфекцию и лихорадку Эбола, но и отказ от вакцинации.

В свою очередь врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева ранее рассказала НСН, почему в январе растет заболеваемость простудными вирусами и кому обязательно нужно делать прививки от гриппа.

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