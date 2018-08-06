Энтомологи: В Подмосковье спустя сорок лет вновь появились некоторые виды бабочек

В этом году в Подмосковье появились бабочки, которых ученые более 40 лет. В их числе, аполлон капустница и траурница. Как отмечают учёные, такие перемещения насекомых связывают с наступлением благоприятных условий или естественными колебаниями численности видов, отмечает сайт «Подмосковье Сегодня».

Источник подчёркивает, что в регионе обитает почти две тысячи видов бабочек. В 2018-ом некоторые из них заметно увеличили свою численность, другие же появились в Московской области спустя много лет.

Так, впервые за более чем 40 лет на юге и востоке Московской области появился аполлон – крупная бабочка, которую можно найти на страницах Красных книг России и многих областей, включая Московскую. Также это насекомое занесено в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения.