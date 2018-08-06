Понедельник
06 августа
USD 63.45
EUR 73.47
Горячие новости

Энтомологи: В Подмосковье спустя сорок лет вновь появились некоторые виды бабочек

6 Августа 2018 в 15:35
Энтомологи: В Подмосковье спустя сорок лет вновь появились некоторые виды бабочек

В этом году в Подмосковье появились бабочки, которых ученые более 40 лет. В их числе, аполлон капустница и траурница. Как отмечают учёные, такие перемещения насекомых связывают с наступлением благоприятных условий или естественными колебаниями численности видов, отмечает сайт «Подмосковье Сегодня».

Источник подчёркивает, что в регионе обитает почти две тысячи видов бабочек. В 2018-ом некоторые из них заметно увеличили свою численность, другие же появились в Московской области спустя много лет.

Так, впервые за более чем 40 лет на юге и востоке Московской области появился аполлон – крупная бабочка, которую можно найти на страницах Красных книг России и многих областей, включая Московскую. Также это насекомое занесено в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.