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Еноты московского зоопарка вышли из зимней спячки

28 Февраля 2018 в 10:24
Еноты московского зоопарка вышли из зимней спячки

Еноты вышли из зимней спячки в Московском зоопарке. Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», несмотря на лютый мороз, многие обитатели зоопарка ждут весны и тепла. Специалисты уточнили, что еноты находились в состоянии спячки последние два месяца. Сейчас они совершают прогулки по вольеру, исследуют сугробы и забираются на дерево. От мороза их защищает густой пушистый мех.

Ранее в столичном метеобюро рассказали, что температура воздуха в первые дни марта в Москве будет ниже климатической нормы. По данным Гидрометцентра, температура воздуха 28 февраля составит от -16 до -14 градусов, пишет «Газета.ру»

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