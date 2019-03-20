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En+ попала под украинские санкции

20 Марта 2019 в 20:26
En+ попала под украинские санкции

En+ Group plc, которая в январе была исключена из санкционного перечня США, теперь попала в украинский, передает «Интерфакс».

На нее распространяются следующие санкции сроком на три года: блокировка активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капиталов за пределы Украины.

En+ Group — вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, управляющая активами в сфере энергетики, цветной металлургии и горнорудной промышленности, а также логистики и стратегически связанных с ними отраслях. 20 декабря 2018 года акционеры En+ Group поддержали перерегистрацию группы компаний с острова Джерси на остров Октябрьский в Калининградской области.

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