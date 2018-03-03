«Эмоджи филм» получил «Золотую малину» за худший сценарий

В США в преддверии «Оскара» традиционно раздали «Золотую малину». Этой антипремией награждают худшие фильмы прошедшего года. «Победителем» по итогам 2017 года стал «Эмоджи филм». Также картину отметили за худший сценарий, а его режиссера Тони Леондиса – за худшую режиссуру.

По мнению организаторов, мультипликационная полнометражка «Эмоджи» показывает «все, что не так с Голливудом».

Добавим, что за звание «худшего фильма года» соревновались «Трансформеры: последний рыцарь», «На пятьдесят оттенков темнее», «Мумия» и «Спасатели Малибу».

Звание «Худшего актера» досталось Тому Крузу за роль в фильме «Мумия». Худшей актрисой признан Тайлер Перри, сыгравший женщину в картине «Хеллоуин Мэдеи 2», пишет Газета.ру