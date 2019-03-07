Емельяненко оштрафован и лишен прав

Мировой суд в Кисловодске в четверг оштрафовал на 30 тысяч рублей и лишил водительских прав на полтора года бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за отказ после ДТП пройти медицинское освидетельствование по требованию сотрудников полиции, передает ТАСС.

1 марта Емельяненко был задержан и доставлен в полицию в Кисловодске после дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сообщалось, что боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, отбывавший срок в Борисоглебской колонии Воронежской области за насильственные действия сексуального характера, 24 ноября 2016 года освободился из места заключения. Неотбытая часть наказания спортсмена в виде лишения свободы была заменена ему на исправительные работы сроком два года с удержанием 10% ежемесячного заработка в доход государства.