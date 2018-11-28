Элтон Джон отменил концерт за минуты до его начала

71-летний британский музыкант Элтон Джон отменил несколько концертов в США из-за болезни. Зрителям, собравшимся на его выступление в штате Флорида во вторник, сообщили об отмене мероприятия за 20 минут до начала, сообщает РИА Новости.

Выяснилось, что у Элтона Джона воспаление уха. Перенесен «на ближайшее будущее» и его сегодняшний концерт в Орландо и еще ряд выступлений.

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