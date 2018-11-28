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Элтон Джон отменил концерт за минуты до его начала

28 Ноября 2018 в 17:59
Элтон Джон отменил концерт за минуты до его начала

71-летний британский музыкант Элтон Джон отменил несколько концертов в США из-за болезни. Зрителям, собравшимся на его выступление в штате Флорида во вторник, сообщили об отмене мероприятия за 20 минут до начала, сообщает РИА Новости.

Выяснилось, что у Элтона Джона воспаление уха. Перенесен «на ближайшее будущее» и его сегодняшний концерт в Орландо и еще ряд выступлений.

Ранее лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в эфире НСН рассказал об огромном влиянии, которое оказал Борис Гребенщиков на многие поколения творческих людей. Лидеру группы «Аквариум» 27 ноября исполнилось 65 лет.  

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