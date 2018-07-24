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Елена Ямпольская может возглавить комитет Госдумы по культуре

24 Июля 2018 в 11:39
Елена Ямпольская может возглавить комитет Госдумы по культуре

Комитет Госдумы по культуре может возглавить Елена Ямпольская. Предложение озвучено фракцией «Единая Россия». В настоящее время Ямпольская занимает должность заместителя представителя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Пост главы думского комитета по культуре остался вакантным после смерти в середине июня актера и режиссера Станислава Говорухина, напоминает Газета.ру.

С 2011 года Ямпольская также работает главным редактором газеты «Культура». 47-летняя депутат и сама пишет книги, в основном, о театре и кино, а также выступила редактором книги епископа Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые».

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