Электронные сигареты в России могут приравнять к обычным

Электронные сигареты и вейпы в России могут приравнять к обычным сигаретам. Соответствующий законопроект подготовило Министерство промышленности и торговли. В частности, в документе прописано, что их не смогут покупать несовершеннолетние, а реклама самих устройств будет ограничена.

Авторы инициативы отмечают, что законопроект направлен в первую очередь на то, чтобы оградить детей от никотина. Также законодатели рассчитывают с его помощью предотвратить нелегальное производство и оборот устройств и жидкостей.

В том случае, если документ будет принят, он вступит в силу с 1 января будущего года. Также Минпромторг выступил за введение системы маркировки электронных сигарет к середине 2020 года.