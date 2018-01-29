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Электронные сигареты в России могут приравнять к обычным

29 Января 2018 в 19:47
Электронные сигареты в России могут приравнять к обычным

Электронные сигареты и вейпы в России могут приравнять к обычным сигаретам. Соответствующий законопроект подготовило Министерство промышленности и торговли. В частности, в документе прописано, что их не смогут покупать несовершеннолетние, а реклама самих устройств будет ограничена.

Авторы инициативы отмечают, что законопроект направлен в первую очередь на то, чтобы оградить детей от никотина. Также законодатели рассчитывают с его помощью предотвратить нелегальное производство и оборот устройств и жидкостей.

В том случае, если документ будет принят, он вступит в силу с 1 января будущего года. Также Минпромторг выступил за введение системы маркировки электронных сигарет к середине 2020 года.

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