Электронные сигареты приводят к раку

Американские ученые выяснили, что пар электронных сигарет может привести к повреждениям ДНК и появлению рака. Исследование провели специалисты из Миннесотского университета в США, о результатах они доложили на 256-ом ежегодном съезде Американского химического общества.

Ученые рассказали, что после использования в течение 15 минут электронных сигарет в слюне испытуемых было обнаружено значительное содержание формальдегида, акролеина и метилглиоксаля. Это вещества, которые способны повреждать ДНК и в результате приводить к онкологическим заболеваниям, пишет «Газета.ру».

Специалисты намерены продолжить свои исследования в области вейпов и их влияния на организм курильщиков.