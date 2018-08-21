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Электронные сигареты приводят к раку

21 Августа 2018 в 13:31
Электронные сигареты приводят к раку

Американские ученые выяснили, что пар электронных сигарет может привести к повреждениям ДНК и появлению рака. Исследование провели специалисты из Миннесотского университета в США, о результатах они доложили на 256-ом ежегодном съезде Американского химического общества.

Ученые рассказали, что после использования в течение 15 минут электронных сигарет в слюне испытуемых было обнаружено значительное содержание формальдегида, акролеина и метилглиоксаля. Это вещества, которые способны повреждать ДНК и в результате приводить к онкологическим заболеваниям, пишет «Газета.ру».

Специалисты намерены продолжить свои исследования в области вейпов и их влияния на организм курильщиков.

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