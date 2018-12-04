Электробусы запустили по еще одному маршруту в Москве

Электробусы начали обслуживать еще один столичный маршрут. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгортранса, подчеркнув, что он стал вторым по счёту. Транспортные средства курсируют от 6-го микрорайона Бибирево до улицы Осташковской.

Отмечается, что каждый электробус рассчитан на 85 пассажиров. В салонах автобусов на электрической тяге есть системы климат-контроля, USB-разъемы для зарядки гаджетов и информационные медиаэкраны. Кроме того, пассажиры могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

Столичные власти напомнили, что с первого сентября электробусы работают на маршруте №73. Он проходит от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирево. Экологичные автобусы производят КамАЗ и ГАЗ. До конца марта 2019 года каждая из российских компаний поставит в Москву по сотне электробусов.