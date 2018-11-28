Электрический самокат убил 90-летнюю испанку

90-летняя женщина скончалась в Барселоне после того, как была сбита электрическим самокатом, на котором ехали два молодых человека, передает ТАСС.

Происшествие со старушкой стало первым в стране известным случаем, когда пешеход погиб в результате инцидента с этим видом транспортного средства.

Самокат передвигался со скоростью примерно 30 километров в час. В результате столкновения женщина упала и ударилась головой, что привело к смерти.

Ранее НСН сообщала, что в 5-м квартале Капотни плотник - уроженец Молдавии в ходе конфликта избил незнакомого 50-летнего мужчину детским самокатом. Потерпевшего с переломами скуловой кости и глазницы доставили в больницу.