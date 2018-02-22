Электоральный рейтинг Путина составляет 69,5%

Электоральный рейтинг Владимира Путина к середине февраля составил 69,5%, уровень декларируемой поддержки кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина оказался на отметке 7,5%, а на третьем месте по числу готовых проголосовать за него избирателей сейчас находится лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,3%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения.

За Григория Явлинского готовы проголосовать 1,4%; рейтинг Ксении Собчак - 0,9%; за Сергея Бабурина готовы отдать голос 0,4%; за Бориса Титова - 0,3%; за Максима Сурайкина - 0,1% свидетельствуют результаты исследования, сообщает ТАСС.

Выборы Президента Российской Федерации — процедура прямого, тайного, равного и всеобщего голосования по определению Президента России на ближайшие 6 лет. Данные выборы проводились в 1991, 1996, 2000, 2004, 2008 и 2012 годах. Само решение о введении поста президента РСФСР, избираемого всенародным голосованием сроком на 5 лет, было принято на референдуме 17 марта 1991 года, соответствующие положения включены в конституцию РСФСР. В 1993 году при принятии новой Конституции России президентский срок стал составлять четыре года, однако Борис Ельцин находился на посту Президента до конца срока, на который он был избран в 1991 году. В 2008 году срок полномочий президента был увеличен до шести лет; это положение начало применяться после президентских выборов 2012 года. По результатам голосования на Выборах, Президентом становится кандидат, набравший абсолютное большинство голосов (50% + любое число). В случае, если ни один из кандидатов не получил свыше половины голосов, победитель определяется во втором туре, который проводится ровно через три недели после первого и в который выходят кандидаты, занявшие первое и второе места в первом туре голосования. На 2012 год три человека становились победителями выборов Президента РФ — Борис Ельцин (дважды), Владимир Путин (трижды) и Дмитрий Медведев (однажды). Только один раз, в 1996 году, для определения избранного Президента РФ проводился второй тур голосования. Ближайшие Выборы Президента России должны состояться 18 марта 2018 года.