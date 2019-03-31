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Экзитполы: Зеленский и Порошенко идут на второй тур выборов президента Украины

31 Марта 2019 в 21:24
Экзитполы: Зеленский и Порошенко идут на второй тур выборов президента Украины

Шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко идут во второй тур президентских выборов. Об этом свидетельствуют данные экзитполов, проведенных рядом украинских телеканалов. Так, сообщает «112.Украина», Зеленский набрал 30,7 процента голосов, Порошенко - 18,6.Не намного отличается информация, полученная телеканалом «1+1»: Зеленский - 30,1 процента, Порошенко - 18,5 процента. 

По данным национального экзитполла Зеленский также лидирует с 30,4 процента голосов против 17,8 процента у Петра Порошенко. Юлия Тимошенко занимает третью строчку рейтинга с 14,2 процента голосов. 

Напомним, что ранее депутат парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» Мустафа Найем сделал заявление о том, что Зеленский и Тимошенко ведут переговоры о том, чтобы объединить усилия во втором туре выборов. Однако позднее представитель предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков эту информацию опроверг, заявив, что ни в какие «договорняки» они вступать не намерены, а стратегию дальнейших действий будут планировать после обнародования официальных результатов выборов. 

Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля.
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