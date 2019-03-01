«Экстрасенсы» обобрали краснодарского бизнесмена после гибели жены

Псевдо-целители выманили пять миллионов рублей у бизнесмена из Краснодара. Об этом пострадавший от рук мошенников Артём Арабов рассказал сайту KP.RU . Организаторы «Ордена Феникса» воспользовались его депрессивным состоянием в которое он впал после гибели супруги в автомобильной аварии в 2015 году. Манипуляторы заявили убитому горем мужчине, что аварию, в которой погибла жена, якобы подстроил его старый знакомый, и пообещали наказать его.

Предприниматель познакомился с «Орденом Феникса» через массажиста из «Эры водолея» - центра развития, который практикует ведические учения, вегетарианство и проводит некие семинары. Именно выходцы из «Эры водолея» - Жанна Ковалевская и Николай Гордиков – организовали «Орден Феникса». Они под гипнозом ломали волю клиентов и вытягивали из них деньги, обещая изменить жизненную ситуацию.

На такой же крючок попался и Артём Арабов. «Экстрасенсы» настояли на разрыве отношений с его партнером по бизнесу и заставили носить им деньги. Однако в итоге предприниматель «прозрел» и обратился в полицию, как и некоторые другие жертвы шарлатанов. Было возбуждено уголовное дело, однако следствие до сих пор не завершено, а обвиняемые под подпиской о невыезде продолжают обманывать людей.

Сейчас пострадавший предприниматель старается вновь наладить свой бизнес, а также занимается воспитанием двух своих дочерей.