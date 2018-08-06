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Экспресс-курс «Я – поставщик Москвы» пройдёт в сентябре в Москве

6 Августа 2018 в 18:07
Экспресс-курс «Я – поставщик Москвы» пройдёт в сентябре в Москве

На ВДНХ пройдёт экспресс-курс «Я – поставщик Москвы». Мероприятие состоится в павильоне «Умный город» 20 и 21 сентября.

Курс будет проводиться в формате деловой игры, состоящей из двух блоков: теоретического (участники получают знания) и практического (применяют знания на практике). По окончании курса каждый участник получит сертификат.

Участие для всех бесплатное, для этого нужно записаться в свободной форме по почте delo@mos.ru. Организаторами мероприятия выступают Департамент города Москвы по конкурентной политике и РТС-Тендер.

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