Экспресс-курс «Я – поставщик Москвы» пройдёт в сентябре в Москве

На ВДНХ пройдёт экспресс-курс «Я – поставщик Москвы» . Мероприятие состоится в павильоне «Умный город» 20 и 21 сентября.

Курс будет проводиться в формате деловой игры, состоящей из двух блоков: теоретического (участники получают знания) и практического (применяют знания на практике). По окончании курса каждый участник получит сертификат.

Участие для всех бесплатное, для этого нужно записаться в свободной форме по почте delo@mos.ru. Организаторами мероприятия выступают Департамент города Москвы по конкурентной политике и РТС-Тендер.