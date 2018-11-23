ЭКСПО‐2025 пройдет в Японии

Выставка ЭКСПО в 2025 году пройдет в японском городе Осака. Одним из претендентов на проведения мероприятия, которое является мировым символом индустриализации, площадкой для технических и технологических достижений, был российский Екатеринбург. По итогам голосования Осака набрала 85 голосов, Екатеринбург — 48, Баку — 23, сообщает телеканал «360».

Россия борется за право стать столицей ЭКСПО с 1951 года, однако, ни разу не выигрывала. Япония же примет выставку в третий раз.

Экспо-2025 пройдет со 2 мая по 2 ноября 2025 года.



Ранее НСН сообщала, что в 2017 году ЭКСПО прошла в Астане.

