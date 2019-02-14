Эксперты верят в победу ФК «Краснодар» над «Байером»

При этом специалист уточнил, что россиянам будет непросто, переходя из тренировочного режима в игровой.
«Если игровые связи «Краснодара» будут быстро восстановлены, то стоит ожидать упорное противостояние», — заявил Ринат Билялетдинов.
Еще одним определяющим моментом станет умение «Краснодара» справляться с навязанном прессинге.
Экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов уверил, что краснодарцы будут навязывать свой футбол.
Ранее в эфире НСН бронзовый призер Чемпионата мира 1966 года, заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили назвал Инфантино лучшим кандидатом в президенты ФИФА.