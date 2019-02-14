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Эксперты верят в победу ФК «Краснодар» над «Байером»

14 Февраля 2019 в 15:08
Эксперты верят в победу ФК «Краснодар» над «Байером»
Сегодня в матче 1/16 финала Лиги Европы сыграют «Краснодар» и «Байером». Экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью РИА ФАН заметил, что верит в положительный исход встречи для россиян.

При этом специалист уточнил, что россиянам будет непросто, переходя из тренировочного режима в игровой.

«Если игровые связи «Краснодара» будут быстро восстановлены, то стоит ожидать упорное противостояние», — заявил Ринат Билялетдинов.

Еще одним определяющим моментом станет умение «Краснодара» справляться с навязанном прессинге.

Экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов уверил, что краснодарцы будут навязывать свой футбол.

Ранее в эфире НСН бронзовый призер Чемпионата мира 1966 года, заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили назвал Инфантино лучшим кандидатом в президенты ФИФА.

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