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Эксперты сопоставили лимузины Путина и Трампа

14 Мая 2018 в 08:58
Эксперты сопоставили лимузины Путина и Трампа

Журнал Newsweek сравнил лимузин Cadillac президента США Дональда Трампа и автомобиль проекта «Кортеж» его российского коллеги Владимира Путина. Издание отмечает, что двух лидеров объединяет любовь к высококлассным лимузинам. При этом, по мнению экспертов, по своим характеристикам автомобиль Трампа отстает от машины Путина. В отличие от автомобиля американского лидера, в лимузине Путина установлен двигатель V12, гораздо более мощный, чем V8 Cadillac.

Кроме того лимузин Трампа на 1,5 тонны тяжелее российского «Кортежа», с технологической точки зрения он устарел, передает Ura.ru.

Специалисты также отметили, что новая представительская машина Путина похожа на британские Rolls Royce Phantom и Rolls Royce Ghost, пишет «Газета.ру». Отмечается, что лимузин Трампа в ближайшее время будет модернизирован, на это будет выделено 15 миллионов долларов.

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