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Эксперты подсчитали, сколько в России психиатров

26 Февраля 2019 в 08:54
Эксперты подсчитали, сколько в России психиатров

Эксперты подсчитали, сколько психиатров приходится на 100 тысяч человек в той или иной стране. В России, например, таких специалистов 11, а в Нидерландах на 100 тысяч граждан приходится 20 психиатров. Об этом сообщает НСН со ссылкой на The Spectator Index.

Большим количеством психиатров по сравнению с Россией могут также похвастаться Германия (15,2 на 100 тысяч человек), Великобритания (14,6), Франция (14,1), Канада (13,4) и США (12,4).

Наименьший  показатель исследователи обнаружили в Нигерии. Там всего 0,1 психиатр на 100 тысяч человек, то есть 1 специалист на миллион людей.

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