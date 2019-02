Эксперты подсчитали, сколько в России психиатров

Эксперты подсчитали, сколько психиатров приходится на 100 тысяч человек в той или иной стране. В России, например, таких специалистов 11, а в Нидерландах на 100 тысяч граждан приходится 20 психиатров. Об этом сообщает НСН со ссылкой на The Spectator Index.

Большим количеством психиатров по сравнению с Россией могут также похвастаться Германия (15,2 на 100 тысяч человек), Великобритания (14,6), Франция (14,1), Канада (13,4) и США (12,4).

Наименьший показатель исследователи обнаружили в Нигерии. Там всего 0,1 психиатр на 100 тысяч человек, то есть 1 специалист на миллион людей.

Psychiatrists per 100,000 people.



Netherlands: 20.1

Germany: 15.2

UK: 14.6

France: 14.1

Canada: 13.4

US: 12.4

Russia: 11

Italy: 10.8

Japan: 10.1

Australia: 9.1

S Korea: 5.1

Brazil: 3.5

Saudi: 2.1

China: 1.5

Turkey: 1.5

India: 0.3

Indonesia: 0.3

Nigeria: 0.1



(WHO)