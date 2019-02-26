Эксперты подсчитали, сколько в России психиатров

Эксперты подсчитали, сколько психиатров приходится на 100 тысяч человек в той или иной стране. В России, например, таких специалистов 11, а в Нидерландах на 100 тысяч граждан приходится 20 психиатров. Об этом сообщает НСН со ссылкой на The Spectator Index.

Большим количеством психиатров по сравнению с Россией могут также похвастаться Германия (15,2 на 100 тысяч человек), Великобритания (14,6), Франция (14,1), Канада (13,4) и США (12,4).

Наименьший показатель исследователи обнаружили в Нигерии. Там всего 0,1 психиатр на 100 тысяч человек, то есть 1 специалист на миллион людей.