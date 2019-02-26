Эксперты подсчитали, сколько в России психиатров

Эксперты подсчитали, сколько психиатров приходится на 100 тысяч человек в той или иной стране. В России, например, таких специалистов 11, а в Нидерландах на 100 тысяч граждан приходится 20 психиатров. Об этом сообщает НСН со ссылкой на The Spectator Index.
Большим количеством психиатров по сравнению с Россией могут также похвастаться Германия (15,2 на 100 тысяч человек), Великобритания (14,6), Франция (14,1), Канада (13,4) и США (12,4).
Наименьший показатель исследователи обнаружили в Нигерии. Там всего 0,1 психиатр на 100 тысяч человек, то есть 1 специалист на миллион людей.
Psychiatrists per 100,000 people.— The Spectator Index (@spectatorindex) February 25, 2019
Netherlands: 20.1
Germany: 15.2
UK: 14.6
France: 14.1
Canada: 13.4
US: 12.4
Russia: 11
Italy: 10.8
Japan: 10.1
Australia: 9.1
S Korea: 5.1
Brazil: 3.5
Saudi: 2.1
China: 1.5
Turkey: 1.5
India: 0.3
Indonesia: 0.3
Nigeria: 0.1
(WHO)