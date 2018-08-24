Эксперты ООН развеяли миф о пользе алкоголя

Миф о пользе употребления алкоголя в небольших количествах развеяли эксперты ООН. По их данным, алкоголь в любом количестве может привести к развитию рака, болезней сердца и преждевременной смерти.

Ежегодно в мире от злоупотребления алкоголем умирают 3 миллиона человек, пишут эксперты ООН в журнале Lancet. Всего в мире употребляют алкоголь порядка 2 миллиардов человек, причем 63 процента из них — мужчины.

Больше всего пристрастие к спиртному испытывают жители стран Европы, в частности Польши, Германии, Дании, Норвегии и Франции. Меньше всего употребляют алкогольные напитки на Ближнем Востоке. По данным экспертов, чаще всего от злоупотребления алкоголем умирают мужчины в возрасте от 16 до 49 лет, пишут Известия.