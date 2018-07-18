Эксперты обсудили формирование комфортной городской среды в Самарской области

Вопросы градостроительства, формирования комфортной городской среды, реформирования сферы жилищно-коммунального хозяйства и улучшения экологической обстановки обсудили сегодня в Тольятти на стратегической сессии «Комфортная среда: новое качество жизни». В мероприятии приняла участие директор Департамента городской среды Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Оксана Демченко.

Стратегическая сессия «Комфортная среда: новое качество жизни». стала первым из 7 мероприятий, посвященных важнейшим сферам социально-экономического развития Самарской области.

На рабочих секциях представители органов власти, бизнеса, общественников и экспертов обсудили темы, актуальные для всех жителей региона, а также выработали предложения по их включению в стратегию развития региона с учётом реализации ключевых задач Минстроя России.

Оксана Демченко рассказала о реализованных и запланированных проектах формирования комфортной городской среды в регионе. Она отметила значимость совместной работы Минстроя России и региональных властей в части благоустройства городских пространств. «Самарская область является активным участником проектов благоустройства. Регион проявил себя и в конкурсе «Исторические поселения и малые города». Один проект стал победителем этого конкурса – это город Октябрьск в категории «малые города численностью от 20 до 50 тысяч человек», - сообщила в своем выступлении представитель Минстроя России.