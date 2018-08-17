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Эксперты назвали возможную причину трагедии в Генуе

17 Августа 2018 в 17:12
Эксперты назвали возможную причину трагедии в Генуе

Разрушение подкоса могло стать причиной обрушения моста в Генуе. Как пишет РИА Новости, такое предположение высказал профессора Генуэзского университета Антонио Бренчика. По его словам, речь идет о диагональной опоре в конструкции переправы.

Как напоминает телеканал «360», трагедия произошла во вторник, 14 августа. В момент происшествия на мосту находилось более 30 легковых автомобилей и три грузовика. По последнем данным, погибли 38 человек, еще 20 числятся пропавшими без вести. Итальянские спасатели продолжают разбор завалов в поисках людей. Газета La Stampa подчёркивает, что вероятность найти их под завалами сохраняется в двух зонах в районе обрушения.

 

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