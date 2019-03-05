Эксперты назвали самые популярные подарки к 8 марта

Поздравлять представительниц прекрасной половины человечества с Международным женским днём в этом году планируют 90% мужчин. При этом дарить они собираются в основном ювелирные украшения, косметику и подарочные сертификаты. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные исследования, проведённого сервисом Avito. К слову, специалисты уточняют, что именно эти презенты и ждут сами дамы. Между тем, 3% респондентов заявили, что готовы сделать и очень солидный подарок своим любимым к 8 марта – это автомобиль.

Напомним, ранее сообщалось, что лучшим подарком мужчине на 23 февраля является секс. Такое заявление сделал замглавврача по медчасти клинико-диагностического центра ГКБ им. С.Спасокукоцкого департамента здравоохранения Москвы, врач-уролог Владимир Иванов. Он сообщил, что активная половая жизнь улучшает настроение, снижает уровень стресса и вырабатывает «гормон счастья» эндорфин и окситоцин, вызывающий чувство защищенности. Он добавил, что сексуальная активность улучшает кровоснабжение внутренних органов, состояние мышц и даже предупреждает заболевания.

Врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев в эфире НСН заявил, что праздничное настроение в принципе подразумевает секс, однако основным подарком он служить не может.