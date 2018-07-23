Эксперты назвали болезни, которые убьют человечество

Наибольшая доля приходится на сердечно-сосудистые заболевания — почти 18 миллионов человек. Как пишут РИА Новости, по оценкам ВОЗ, является второй из основных причин смерти в мире. Онкология становится причиной практически каждой шестой смерти.
Еще одной из основных проблем глобального общественного здравоохранения, по оценкам медиков, остается ВИЧ. На сегодня от этого иммунного заболевания день умерли более 35 миллионов человек по всему миру.
«Свободная пресса» пишет, что в России профилактика и лечение онкологических заболеваний названо президентом страны приоритетным направлением. На эти цели планируется до 2024 года потратить более триллиона рублей.