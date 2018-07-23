Эксперты назвали болезни, которые убьют человечество

Эксперты рассказали о болезнях, которые уносят больше всего человеческих жизней. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год от неинфекционных заболеваний в мире умирает 41 миллион человек, это 71% всех случаев смерти.

Наибольшая доля приходится на сердечно-сосудистые заболевания — почти 18 миллионов человек. Как пишут РИА Новости, по оценкам ВОЗ, является второй из основных причин смерти в мире. Онкология становится причиной практически каждой шестой смерти.

Еще одной из основных проблем глобального общественного здравоохранения, по оценкам медиков, остается ВИЧ. На сегодня от этого иммунного заболевания день умерли более 35 миллионов человек по всему миру.