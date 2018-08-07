«Башкирская содовая компания» хочет срыть гору-памятник

Единственное решение проблемы с сырьем для «Башкирской содовой компании» (БСК) - разработка древнего шихана. К такому выводу пришли эксперты, пишет «Российская газета».

Речь идет о шихане Торатау в Ишимбайском районе Башкирии. Это, по мнению специалистов, единственный оптимальный источник известняка для испытывающей проблемы с сырьем БСК.

70 лет завод, производящий кальцинированную и пищевую соду, добывал известняк из шихана Шахтау. Однако сырья в нем хватит лишь на 4,5 года, пишет издание. Следующим источником может стать Торатау, но проблема в том, что начать его разработку не позволяет охранный статус - в 1965 году гору признали памятником природы республиканского значения.