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«Башкирская содовая компания» хочет срыть гору-памятник

7 Августа 2018 в 14:00
«Башкирская содовая компания» хочет срыть гору-памятник

Единственное решение проблемы с сырьем для «Башкирской содовой компании» (БСК) - разработка древнего шихана. К такому выводу пришли эксперты, пишет «Российская газета».

Речь идет о шихане Торатау в Ишимбайском районе Башкирии. Это, по мнению специалистов, единственный оптимальный источник известняка для испытывающей проблемы с сырьем БСК.

70 лет завод, производящий кальцинированную и пищевую соду, добывал известняк из шихана Шахтау. Однако сырья в нем хватит лишь на 4,5 года, пишет издание. Следующим источником может стать Торатау, но проблема в том, что начать его разработку не позволяет охранный статус - в 1965 году гору признали памятником природы республиканского значения.

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