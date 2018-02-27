Вторник
27 февраля
USD 55.92
EUR 68.92
Горячие новости

Эксперт: Возвращение худсоветов в кино невозможно

27 Февраля 2018 в 07:15
Эксперт: Возвращение худсоветов в кино невозможно

Режиссерам могут рекомендовать не приглашать сниматься в кино актеров с антироссийскими взглядами. Речь идет о фильмах, которые финансируются государством. Такой запрос министру культуры Владимиру Мединскому подготовил первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев. Руководитель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов в беседе с НСН усомнился, что такие запреты возможны в современных реалиях.

«Люди разных взглядов. И пусть люди высказывают свое мнение. В творчестве никогда так не стоял вопрос и не может стоять. Артист играет роль и единственный критерий – талант. А право решать, кого приглашать когда-то принадлежало художественным советам. Сегодня такой ситуации и быть не может»,- считает эксперт.

По мнению автора инициативы, депутата Сухарева, сейчас в кинообществе складывается странная ситуация, при которой «некоторые деятели культуры поливают грязью русских за счёт средств налогоплательщиков».

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.