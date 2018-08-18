Эксперт: США могут запретить Украине продавать двигатели в Китай

Украинская элита будет вынуждена свернуть торговлю с Китаем, если того потребуют США. Такое мнение высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько относительно ответа компании «Мотор Сирч» на критику газеты The Washington Times.

«У украинской элиты нет выбора. Они вынуждены подчиняться американской ввиду того, что сама по себе страна находится под внешним управлением с 2014 года», - заявил Безпалько RT.

Эксперт пояснил, что Украина зависит от траншей МВФ, главным бенефициаром которого являются Штаты.

Ранее американское издание назвало «ударом в спину» США продажу украинских двигателей для боевых самолетов в Китай.

В «Мотор Сирч», в свою очередь, обвинили американские СМИ в лоббировании интересов России, пишет Газета.ру