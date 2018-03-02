Пятница
02 марта
USD 56.43
EUR 68.88
Горячие новости

Эксперт: Путин облегчил жизнь разведки США

2 Марта 2018 в 10:28
Эксперт: Путин облегчил жизнь разведки США

США после Второй мировой войны никогда не воевали с сильным противником и не станут воевать, если знают, что получат ответ. Так политолог Евгений Сатановский в эфире радиостанции «Вести ФМ» прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Путин в четверг рассказал о новейшем российском оружии, неуязвимом для американских ПРО. Политолог полагает, что российский президент тем самым существенно облегчил жизнь американской разведки и бюджета.

«Они могут просто теперь расписать себе, что все это у России есть», — сказал он.

Сатановский назвал послание Путина беспрецедентным. Он полагает, что в нем между строк прозвучало пожелание Западу: «Живите, только отстаньте, наконец. Теперь живите с этим».

Владимир Путин 1 марта выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Большая часть времени была посвящена освещению новых разработок в оборонной сфере, пишет «Газета.ру».

 

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.