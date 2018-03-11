Эксперт опроверг утверждение, что россияне потеряли интерес к выборам

Явка на президентских выборах 18 марта может превысить 65%. Такие результаты дал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенный с 5 по 9 марта.

По данным социологов, 69% россиян готовы отдать голоса за действующего президента Владимира Путина. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин может рассчитывать на 7% голосов избирателей. Поддержать лидера ЛДПР Владимира Жириновского готовы 5% электората.

Явка на выборах, по прогнозам социологов, будет в коридоре значений от 63% до 67%.

Эти результаты говорят о том, что интерес к выборам президента и в целом к политике у россиян не угас, считает политолог Глеб Кузнецов.

«Разговоры о том, что люди потеряли интерес к политике, что президентские выборы неинтересны, что ходить за предопределенным результатом — все это не соответствует действительности», — сказал Кузнецов, комментируя РИА Новости результаты опроса.

Выборы президента России пройдут 18 марта. На этот пост баллотируются восемь кандидатов: Павел Грудинин от КПРФ, Сергей Бабурин от «Российского общенародного союз», Владимир Жириновский от ЛДПР, Максим Сурайкин от «Коммунистов России», Борис Титов от Партии роста, Григорий Явлинский от «Яблока», Ксения Собчак от «Гражданской инициативы». Действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец.