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Эксперт: Очки дополненной реальности помогут полицейским найти преступника в толпе

15 Февраля 2019 в 20:48
Эксперт: Очки дополненной реальности помогут полицейским найти преступника в толпе

Московских полицейских оснастят очками дополненной реальности для патрулирования улиц. Такой гаджет способен распознавать лица. В Департаменте информационных технологий Москвы заявили, что в настоящее время проводятся тестирования применения технологии распознавания лиц с дальнейшей передачей информации на очки дополненной реальности. Предполагается, что презентация гаджета состоится в октябре на выставке «Интерполитех».

По мнению авторов проекта, новинка должна будет значительно облегчить работу сотрудников столичной полиции и повысить уровень безопасности рядовых граждан.

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов рассказал РИА ФАН, что, скорее всего, система будет использовать только базы полиции.

«Будет удаленный доступ к базе лиц разыскиваемых или совершивших какие-то преступления, и с помощью именно этих очков полицейские смогут быстрее рассмотреть и сравнить, действительно ли идет по улице преступник», — сказал Власов.

Ранее глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин заявил НСН, что полицейского в очках для распознавания преступников на улице засмеют.

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