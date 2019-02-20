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Эксперт оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» в ответных матчах Лиги Европы

20 Февраля 2019 в 22:28
Эксперт оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» в ответных матчах Лиги Европы

Бывший главный тренер «Томи» и советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий в интервью РИА ФАН рассказал о своих ожиданиях от ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы с участием российских клубов. «Зенит» завтра примет на своем поле «Фенербахче», а «Краснодар» сыграет в гостях с «Байером».

«Шансы «Зенита» на выход в следующий раунд немного выше, чем у «Краснодара». Все-таки нынешний «Фенербахче» уступает «Байеру». Думаю, что во второй игре «Зенит» сможет прибавить и добиться нужного результата. Но в то же время я надеюсь и на то, что у «Краснодара» получится справиться с «Байером», — сказал Непомнящий.

Ранее своими впечатлениями от матча и от «Краснодара» с НСН поделился футбольный комментатор Виктор Гусев. «Если честно, «Краснодар» мне нравится, он здорово играет дома. Домашние матчи в Лиге Европы он всегда выигрывает. Этому способствует и новый стадион, и то, как болельщики поддерживают команду. Команда может расстаться с таким суперфорвардом, как Федор Смолов, и уверить, что никак на команде это не скажется. Мне в целом импонирует «Краснодар», как там все устроено», - поделился своими эмоциями Виктор Гусев.

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