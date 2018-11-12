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Эксперт оценил рассадку президентов в Елисейском дворце

12 Ноября 2018 в 18:22
Эксперт оценил рассадку президентов в Елисейском дворце

Доктор политических наук, научный сотрудник Института европейских исследований Стеван Гайич прокомментировал рассадку высоких гостей во время праздничных мероприятий в Париже, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. По мнению политолога, президентом посадили во время торжественного завтрака в Елисейском дворце неправильно. В интервью телеканалу «360» Гайич заявил, что логично было бы рядом с лидером Франции Эммануэлем Макроном посадить Дональда Трамп, затем Владимир Путин, а потом — главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Однако рядом с российским президентом вместо главы США оказался Генсек ООН Антониу Гутерриш.

Из-за такой рассадки Трампу и Путину не удалось поговорить, считает политолог.

Кроме ого, по мнению эксперта, то, что рядом с Путиным разместили главу Косово Хашима Тачи, можно расценить как неуважение. Известно, что Москва не признает независимость этой страны.

Ранее директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в эфире НСН заявил, что за время праздничного обеда в Елисейском дворце важные мировые проблемы решить невозможно.

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