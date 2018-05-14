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Общество

Эксперт: Маркировка вредных продуктов будет добровольной

14 Мая 2018 в 12:22
Эксперт: Маркировка вредных продуктов будет добровольной
В пресс-центре НСН эксперт рассказала, что производители должны сделать социально-ответственный шаг. 

Маркировка продуктов питания по принципу «Светофор» будет добровольной для производителей. Об этом заявила на пресс-конференции в НСН учёный секретарь Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, кандидат технических наук Елена Смирнова.

«Система «Светофор» – предупредительная, она призвана информировать потребителя, упрощать, делать доступной информацию о тех нутриентах, которые содержатся в продуктах. Проект вызвал много полярных мнений. Мы опирались на опыт, который имеется в мире и уже активно применяется. Такие системы внедрили многие страны мира, в том числе Латинская Америка и Европа. В первую очередь проект должен быть добровольным: производители должны совершить социально ответственный шаг по отношению к потребителям и государству», - сказала она.

Проект «Светофор» предполагает цветовую индикацию продуктов питания с указанием содержания в них соли, сахара, жирных кислот. По мнению авторов инициативы, маркировка продуктов позволит покупателям сделать осознанный выбор.

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