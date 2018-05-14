Эксперт: Маркировка вредных продуктов будет добровольной

В пресс-центре НСН эксперт рассказала, что производители должны сделать социально-ответственный шаг.

Маркировка продуктов питания по принципу «Светофор» будет добровольной для производителей. Об этом заявила на пресс-конференции в НСН учёный секретарь Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, кандидат технических наук Елена Смирнова.

«Система «Светофор» – предупредительная, она призвана информировать потребителя, упрощать, делать доступной информацию о тех нутриентах, которые содержатся в продуктах. Проект вызвал много полярных мнений. Мы опирались на опыт, который имеется в мире и уже активно применяется. Такие системы внедрили многие страны мира, в том числе Латинская Америка и Европа. В первую очередь проект должен быть добровольным: производители должны совершить социально ответственный шаг по отношению к потребителям и государству», - сказала она.

Проект «Светофор» предполагает цветовую индикацию продуктов питания с указанием содержания в них соли, сахара, жирных кислот. По мнению авторов инициативы, маркировка продуктов позволит покупателям сделать осознанный выбор.