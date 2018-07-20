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Эксперт: КПРФ пиарится на референдуме по поводу пенсий

20 Июля 2018 в 18:02
Эксперт: КПРФ пиарится на референдуме по поводу пенсий

Подписные листы, которые готовит КПРФ в поддержку инициативы референдума о пенсиях, связаны с желанием пропиарить себя. Такое мнение высказал юрист Александр Зорин изданию РАПСИ.

По его мнению, дальше информационной кампании о проведении референдума на эту тему, дело не пойдет.

По словам Зорина, согласно Конституции, законопроекты об изменении финансовых обязательств государства и другие законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет федерального бюджета, могут быть внесены только при наличии заключения правительства.

Ранее Госдума рассмотрела проект закона по изменениям в пенсионное законодательство в первом чтении. Сегодня президент Владимир Путин заявил, что ему не нравится ни один из вариантов проекта по пенсиям.

 

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