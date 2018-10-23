Эксперт: Авиакомпаниям не стоит проверять государство на прочность

Запланированный Минтрансом РФ перенос серверов для продажи авиабилетов и регистрации на рейс на территорию страны может привести к прекращению работы российских авиакомпаний. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо генерального директора авиакомпании «Сибирь» (входит в S7 Group) Владимира Объедкова президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну, оказавшееся в распоряжении редакции.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев на пресс-конференции НСН рассказал о возможных проблемах, с которыми могут столкнуться авиакомпании при переходе на национальную систему бронирования.

«Требования Минтранса будут выполнены. Если какая-то компания решит проверить государство на прочность и будет принципиально отказываться от выполнения требований регулятора, это неизбежно приведет к остановке работы авиакомпании. Если говорить о крупных российских компаниях, то запас их финансовой устойчивости позволит без проблем иммигрировать на российскую систему либо перестроить взаимодействие с действующими провайдерами. Единственное условие для минимизации проблем, это своевременное включение в процесс перехода на новую систему и активировать переговоры с возможными партнерами уже сейчас», — рассказал Пантелеев.

Напомним, ранее в Минтрансе РФ сообщили, что Отказ от иностранных систем бронирования билетов в России исключает риск приостановки полетов авиакомпаний.