Экс-защитница Цымбалюк-Романовской устроила провокацию в пресс-центре НСН

Во время пресс-конференции в НСН Элина Мазур, которой не было в списке приглашенных, выступила с обвинениями в адрес экс-супруги Армена Джигарханяна.

Представлявшая ранее интересы бывшей жены Народного артиста России Армена Джигарханяна Элина Мазур сорвала пресс-конференцию в НСН с участием Виталины Цымбалюк-Романовской и ее адвоката Ларисы Широковой.



Она аккредитовалась на мероприятие под другим именем. На пресс-конференцию Мазур пришла в белом парике и задала вопрос уже под своим именем, представившись журналистом телеканала «НТВ».

Мазур начала задавать провокационные вопросы Цымбалюк-Романовской и ее адвокату. Она затронула тему обвинений в адрес бывшей супруги Народного артиста в нарушении неприкосновенности частной жизни. Уголовное дело было заведено в связи с тем, что Цымбалюк-Романовская собирала и распространяла в СМИ информацию о личной и семейной жизни без согласия супруга.

«Заявления Армена Борисовича Джигарханяна указывают, что это вмешательство в его личную жизнь и что никто не имел право распространять эти сведения. Возникает вопрос: каким образом попали записи “хоум видео”? Их кто-то передал, Виталина?», - сказала Мазур.

«Продолжается фарс по травле Армена Борисовича Джигарханяна!», - добавила она.

Организаторы были вынуждены прервать мероприятие по требованию Виталины Цымбалюк-Романовской.



