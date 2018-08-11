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Экс-замглавы московского банка обвинен в хищении 800 млн рублей

11 Августа 2018 в 13:47
Экс-замглавы московского банка обвинен в хищении 800 млн рублей

В Москве задержан бывший заместитель председателя правления одного из коммерческих банков. Как сообщили в МВД РФ, его подозревают в хищении 800 млн рублей.

«Установлено, что подозреваемый и иные лица из числа руководителей и сотрудников кредитно-финансового учреждения заключили с одной из коммерческих организаций кредитные договоры на общую сумму 800 миллионов рублей. Затем полученные заемщиком денежные средства они перечислили на счета подконтрольных банку организаций», - сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Она отметила, что свои обязательства по возврату на счета заемщика денежных средств соучастники не выполнили, в результате чего банку был причинен ущерб в особо крупном размере.

В ведомстве добавили, что задержанный может быть отпущен под залог. Следователи выясняют дополнительные эпизоды его противоправной деятельности и устанавливают всех соучастников аферы, пишет Газета.ру

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