Экс-возлюбленного Началовой попросили не тревожит её семью исками

Бывшего гражданского мужа Юлии Началовой – известного российского хоккеиста Александра Фролова – призвали не тревожить исками родственников артистки, которая накануне была похоронена на Троекуровском кладбище столицы. Как отмечает Sport24, с таким заявлением выступила исполнительница Дарья Ермолаева. В свою очередь, юрист Юлии Началовой опасается, что после смерти певицы гражданский муж «повесит» огромный долг на ее несовершеннолетнюю дочь.

Как напоминает Газета.ру, Фролов подал в суд на Началову ещё до её смерти. Сообщалось, что хоккеист заплатил исполнительнице 20 млн рублей за долю в четырехкомнатной квартире еще в тот момент, когда они встречались. Однако после расставания певица заявила, что никаких денег не получала.

Александр Фролов и Юлия Началова находились пять лет в гражданском браке и расстались в 2016 году. Официально их союз оформлен не был, однако хоккеист и певица решили, что квартирой будут владеть поровну. Согласно заключенному ими договору купли-продажи Фролов приобрел половину четырехкомнатной квартиры площадью 167 квадратных метров за 20 миллионов рублей, а Началова дала расписку в получении этих средств.

Между тем, минувшим летом певица подала в Никулинский суд Москвы иск о признании сделки недействительной. По словам Началовой, 20 миллионов бывший гражданский муж ей не выплатил, а расписку она дала «в невменяемом состоянии».

Юлия Началова была похоронена на Троекуровском кладбище Москвы накануне, 21 марта, напоминает РЕН ТВ. Певица умерла после остановки сердца 16 марта в одной из клиник Москвы. Ей было 38 лет.

Место для похорон певицы исполнительницы, стоимостью 1 миллион 300 рублей, власти Москвы выделили бесплатно. Друзья артистки при содействии депутата Госдумы Оксаны Пушкиной написали соответствующее письмо правительству Москвы. Заплатить за место на Троекуровском кладбище семья Началовой была не в состоянии – в последние годы у исполнительницы были финансовые трудности.