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Экс-владелец «Тройки Диалог» ответил на обвинения в выводе 4,5 млрд долларов

7 Марта 2019 в 12:51
Экс-владелец «Тройки Диалог» ответил на обвинения в выводе 4,5 млрд долларов

Российский предприниматель Рубен Варданян ответил на обвинения в адрес инвестиционного банка «Тройка Диалог», которым владел с 1992 по 2012 год. В открытом письме он назвал расследование OCCRP о сети офшорных компаний информацией, вырванной из контекста, а также «интерпретацией и вымыслом». По его словам, «смешалось все — круглое и зеленое».

Обращение Варданяна опубликовано на сайте его фонда IDeA.

Бизнесмен напомнил, что «Тройка» создавалась в начале 1990-х, когда инвестиционно-банковской индустрии не существовало и «Тройка» всегда старалась работать по принципам «законности и прозрачности».

Ранее Международный журналистский проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнародовал расследование об офшорах «Тройки Диалог», сообщает Ura.ru. В нем бывший инвестбанк, сейчас являющийся подразделением Сбербанка, занимался отмыванием денег. Там образом из России было выведено порядка 4,5 миллиарда долларов. Получателями денег было окружение Рубена Варданяна и руководство крупных госкомпаний и российских регионов.

Ранее в эфире НСН руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов заявил, что важным условием отказа от американского доллара должен быть вывод денег российских компаний из зарубежных офшоров.

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