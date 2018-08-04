Экс-вице-премьеру Армении предъявили обвинения

Бывший вице-премьер Армении Армен Геворкян обвиняется в воспрепятствовании осуществлению правосудия и следствию, заявил председатель специальной следственной службы страны Сасун Хачатрян. Речь идет о послевыборных событиях 2008 года.

Ему грозит лишение свободы до 6 лет. В отношении Геворкяна избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

45-летний Геворкян в 2008 году занимал должность секретаря Совета нацбезопасности при президенте Армении Кочаряне.

В апреле 2018 года после избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром Геворкян был назначен вице-премьером Армении.