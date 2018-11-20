Экс-супругу Джигарханяна приговорили к обязательным работам за скрытую камеру

Мировой суд Москвы приговорил бывшую супругу актера Армена Джигарханяна к 250 часам обязательных работ. Кроме того, Виталина Цымбалюк-Романовская должна будет выплатить экс-супругу 200 тысяч рублей за нанесенный моральный вред, сообщают «Дни.ру».

Дело было возбуждено по статье о нарушении тайны личной жизни. Цымбалюк-Романовская виновной себя не признала. По версии следствия, бывшая жена известного артиста установила скрытую камеру в его рабочем кабинете, а позже передала видеозапись ток-шоу. Установку видеонаблюдения Цымбалюк-Романовская объяснила необходимостью следить за делами мужа.

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