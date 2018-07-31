Экс-супруга Орхана Джемаля подтвердила его гибель

Бывшая жена российского журналиста Орхана Джемаля подтвердила сообщение о его гибели в Центральной Африканской республике. Ирина Гордиенко заявила РЕН ТВ, что печальную новость ей сообщили по телефону из посольства России в ЦАР.

Тела убитых россиян с журналистскими пресс-картами были обнаружены на дороге в 23 километрах от африканского города Сибю, выяснило агентство AFP. По данным источников, журналисты были убиты группой неизвестных вооруженных лиц.

Изначально сообщалось, что удостоверения принадлежали сотрудникам МИЦ «Известия», но организация вскоре опровергла информацию о находящихся в ЦАР своих сотрудниках.