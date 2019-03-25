Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше

Бывшего гендиректора компании «Кемеровский кондитерский комбинат», которой принадлежал торговый центр «Зимняя вишня», задержали в Польше. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета.

В настоящее время ведомство прорабатывает вопрос об экстрадиции экс-совладельца сгоревшего ТЦ в Россию, отмечает «Свободная пресса».

По версии следователей, Вячеслав Вишневский дал взятку в размере 7 миллионов рублей бывшей начальнице Госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду и гендиректору ООО «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко, которые также являются фигурантами дела о резонансном пожаре в Кемерове, напоминает РЕН ТВ.

Ura.ru отмечает, что дача взятки, благодаря которой бизнесмен получил право реконструировать торговый центр, произошла в 2013-2014 годах. Затем в 2016 году Вишневский покинул Россию и скрывался от следствия. Сообщается, что некоторое время он провел в Испании.

Напомним, 25 марта прошлого года в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул пожар, в результате которого погибли 60 человек, большинство из которых — дети. Обвиняемыми по уголовному делу проходят 15 человек. На пресс-конференции НСН житель Кемерова, потерявший семью при пожаре Игорь Востриков рассказал, что в «Зимней вишне» план эвакуации не соответствовал планировке ТЦ.