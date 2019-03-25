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Экс-сотрудник СБУ рассказал о планах Киева устроить бойню в Донбассе

25 Марта 2019 в 13:18
Экс-сотрудник СБУ рассказал о планах Киева устроить бойню в Донбассе

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что нынешний режим в Киеве с самого начала планировал большое число жертв среди мирного населения Донбасса. В дальнейшем, как отмечает RT, всех убитых собирались объявить пособниками террористов, рассказал Прозоров на пресс-конференции в Москве.

Как подчёркивает экс-сотрудник СБУ, украинские власти никогда не хотели разрешать противостояние мирным путем, отмечет РЕН ТВ. При этом Прозоров утверждает, что был фактически руководителем так называемой антитеррористической операцией на востоке Украины. Он представил доказательства своей службы в СБУ.

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