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Экс-сотрудник СБУ раскрыл, кто виновен в убийстве Моторолы и Гиви

25 Марта 2019 в 13:31
Экс-сотрудник СБУ раскрыл, кто виновен в убийстве Моторолы и Гиви

Убийство командиров ополчения в Донбассе Гиви и Моторолы – дело рук украинских силовиков. Об этом рассказал на пресс-конференции в Москве бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. По его словам, удавшиеся покушения на лидеров ополчения были организованы пятым управлением СБУ и подразделениями вооружённых сил Украины.

Как подчеркнул Прозоров, утверждения о том, что боевые лидеры Донецкой и Луганской самопровозглашенных народных республик стали жертвами внутренних разборок, не соответствуют действительности, передает Газета.ру.

Он также уточнил, что сотрудников 5 управления СБУ на постоянной основе инструктируют представители британских спецслужб и других западных стран. При этом, акцент при подготовке делается именно на терактах и диверсиях.

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